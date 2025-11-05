5 Kasım’da BİM’e aksiyon kamerası geldi: İşte özellikleri ve fiyatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da Salı ve Cuma günlerine özel aktüel katalog fırsatlarını tüketicilerle buluşturdu.

5 Kasım aktüel kataloğu mağazalarda yerini aldı.

Bu haftanın en dikkat çeken ürünlerinden biri ise macera tutkunlarına özel aksiyon kamerası oldu.

Yüksek çözünürlükte video kaydı yapabilen ve suya dayanıklı özellikleriyle öne çıkan kamera, uygun fiyatıyla da büyük ilgi topladı.

İşte ürünlerin fiyatları ve özellikleri:

Insta360 X3 Aksiyon Kamerası

5.7K 360 derece çekim

FlowState aktif video stabilizasyonu

10 metre su geçirmez, darbelere dayanıklı gövde yapısı

2,29” dokunmatik kontrol ekranı

Gelişmiş yapay zekâ düzenleme özellikleri

Görünmez selfie çubuğu desteği

Sesli komut

81 dakika çalışma süresi

Aktif HDR

6 eksenli jiroskop

Insta360 GO 3S Aksiyon Kamerası

Her yere monte edilebilen dünyanın en küçük aksiyon kamerası

Aksiyon podlu kamera

UHD 4K’ya kadar video çözünürlüğü

140 dakika çalışma süresi

128 GB dâhili hafıza

Güncellenmiş çift dâhili mikrofon

10 metre su geçirmez özellik (pod hariç)

2,7K’ya kadar ağır çekim video

Bluetooth ve Wi-Fi özelliği

Sesli komut desteği

Hızlandırılmış, zaman kaydırma ve döngü kayıt

Akış durumu görüntü sabitleme

Uzaktan kumanda ve canlı izleme

2.2” döndürülebilir, dokunmatik ekran