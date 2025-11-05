5 Kasım’da BİM’e aksiyon kamerası geldi: İşte özellikleri ve fiyatı

- BİM, 5 Kasım'da aksiyon kamerası gibi teknoloji ürünlerini tüketicilere sundu.
- Kamera, yüksek çözünürlükte video kaydı, suya dayanıklılık ve uygun fiyatıyla dikkat çekti.
- 5.7K 360 derece çekim, aktif stabilizasyon ve 128 GB hafıza gibi özellikler sağlıyor.
BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da Salı ve Cuma günlerine özel aktüel katalog fırsatlarını tüketicilerle buluşturdu.
5 Kasım aktüel kataloğu mağazalarda yerini aldı.
Bu haftanın en dikkat çeken ürünlerinden biri ise macera tutkunlarına özel aksiyon kamerası oldu.
Yüksek çözünürlükte video kaydı yapabilen ve suya dayanıklı özellikleriyle öne çıkan kamera, uygun fiyatıyla da büyük ilgi topladı.
İşte ürünlerin fiyatları ve özellikleri:
Insta360 X3 Aksiyon Kamerası
5.7K 360 derece çekim
FlowState aktif video stabilizasyonu
10 metre su geçirmez, darbelere dayanıklı gövde yapısı
2,29” dokunmatik kontrol ekranı
Gelişmiş yapay zekâ düzenleme özellikleri
Görünmez selfie çubuğu desteği
Sesli komut
81 dakika çalışma süresi
Aktif HDR
6 eksenli jiroskop
Insta360 GO 3S Aksiyon Kamerası
Her yere monte edilebilen dünyanın en küçük aksiyon kamerası
Aksiyon podlu kamera
UHD 4K’ya kadar video çözünürlüğü
140 dakika çalışma süresi
128 GB dâhili hafıza
Güncellenmiş çift dâhili mikrofon
10 metre su geçirmez özellik (pod hariç)
2,7K’ya kadar ağır çekim video
Bluetooth ve Wi-Fi özelliği
Sesli komut desteği
Hızlandırılmış, zaman kaydırma ve döngü kayıt
Akış durumu görüntü sabitleme
Uzaktan kumanda ve canlı izleme
2.2” döndürülebilir, dokunmatik ekran