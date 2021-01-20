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    5 sınır kapısında 82 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

    GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 sınır kapısında, 2020 yılında 82 milyon 345 bin lira değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildiği bildirildi.
    • DHA
    • 20.01.2021 - 15:26
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 16:00
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    5 sınır kapısında 82 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

    GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kilis’in Öncüpınar ve Çobanbey, Gaziantep’in Karkamış ile Şanlıurfa’nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki sınır kapılarında, 2020'de yapılan kontrollere ilişkin bir açıklama yayınlandı.

    Buna göre, geçen yıl Türkiye’den Suriye’ye götürülmek istenen veya Suriye’den Türkiye’ye getirilmek istenen 82 milyon 345 bin lira değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildiği bildirildi.

    SİGARA VE CEP TELEFONU İLK SIRADA

    Ele geçirilen gümrük kaçağı ürünlerin başında 220 bin 678 paket sigara ile 2 bin 117 de cep telefonunun geldiği belirtildi.

    5 sınır kapısında 82 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi #1

    5 sınır kapısında 82 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi #2

    5 sınır kapısında 82 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi #3

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