500 TL ara tatil desteği veriliyor: Başvurular başladı

Halkbank, ara tatil dönemine özel avantajlı bir kampanya duyurdu.

Öğrencilerin ve ailelerin yoğun alışveriş yaptığı bu dönemde müşterilerine destek olmak isteyen banka, oyun ve eğlence merkezleri, sinema, oyuncak, kitap ve kırtasiye kategorilerindeki harcamalarda 500 TL’ye kadar ParafPara hediye edeceğini açıkladı.

Kampanya, 7–16 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

Bu süre içerisinde tek seferde yapılacak 500 TL ve üzeri harcamalara %10 oranında ParafPara yüklenecek. Müşteriler kampanya sonunda toplamda 500 TL’ye kadar ödül kazanabilecek.

KAMPANYA ŞARTLARI AÇIKLANDI

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, her müşteri kampanyaya yalnızca bir kez katılabiliyor ve en fazla 500 TL ParafPara kazanabiliyor.

Kampanyadan yararlanmak için alışveriş öncesi Paraf Mobil veya Halkbank Mobil üzerinden “Hemen Katıl” butonuna tıklayabilirsiniz.

Kazınılan ParafPara’lar, ilgili harcamanın iş yeri tarafından gün sonu işlemiyle bankaya yansımasının ardından ertesi gün kullanıcının kartına otomatik olarak yükleniyor.

Kampanya; eğlence merkezleri, sinema, oyuncak, kitap ve kırtasiye kategorilerindeki fiziki ve online iş yerlerinde yapılan harcamaları kapsıyor. Ancak Halkbank, e-ticaret pazar yeri üzerinden yapılan alışverişlerin kampanyaya dahil olmadığını özellikle vurguladı.

Paraf Genç, banka kartları, ticari kartlar ve HalkCard’ların kampanya dahil olmadığı belirtildi.

