Adana'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı
Yüreğir ilçesinde otomobil ile minibüs çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu, 1 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı.
- İHA
- 20.08.2021 - 05:34
Adana'da kan donduran bir kaza gerçekleşti.
Yüreğir ilçesine bağlı Girne Bulvarı'nda Hasan Topal yönetimindeki otomobil ile Cumali Cankurt kontrolündeki minibüs kavşakta çarpıştı.
Kazada araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Hasan Topal hayatını kaybetti.
Minibüste bulunan Cumali Cankurt, İsmail ve Celalettin Gök ise yaralandı.
ARACIN İÇİNDE SIKIŞTI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırdı.
Öte yandan itfaiye ve CANKUR ekipleriyse araç içerisinde sıkışan Topal’ı çıkarmaya çalıştı
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken yol bir süre trafiğe kapandı.