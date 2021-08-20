Euro
9.9711
-0.02%
Dolar
8.5161
0.11%
Altın
486.38
0.09%
Borsa
1.44
0%
Bitcoin
396.959
4.96%
EXEN Coin
26.31
-1.23%
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Adana'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

    Yüreğir ilçesinde otomobil ile minibüs çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu, 1 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 20.08.2021 - 05:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

    Adana'da kan donduran bir kaza gerçekleşti.

    Yüreğir ilçesine bağlı Girne Bulvarı'nda Hasan Topal yönetimindeki otomobil ile Cumali Cankurt kontrolündeki minibüs kavşakta çarpıştı.

    Kazada araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Hasan Topal hayatını kaybetti.
    Minibüste bulunan Cumali Cankurt, İsmail ve Celalettin Gök ise yaralandı.

    Adana da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı #1

    ARACIN İÇİNDE SIKIŞTI

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırdı.

    Öte yandan itfaiye ve CANKUR ekipleriyse araç içerisinde sıkışan Topal’ı çıkarmaya çalıştı

    Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken yol bir süre trafiğe kapandı.

    Adana da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir