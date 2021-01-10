Şırnak'ta kömür ocağında göçük

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesi Rutke Kurat Tepe mevkisindeki kömür çıkarma sahasında meydana gelen göçükte 2 kişi kurtarıldı, 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Vali Ali Hamza Pehlivan, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Çobanoğlu ile helikopterle alana giderek, göçük altında kalan madenci için devam eden arama kurtarma çalışmalarını takip etti.

YARALI İŞÇİLERİ ZİYARET ETTİ

Vali Pehlivan, göçüğün meydana geldiği bölgede yaptığı incelemenin ardından beraberindekilerle Silopi Devlet Hastanesi’ne giderek, yaralı madencileri ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.