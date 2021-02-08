Euro
8.4998
-0.12%
Dolar
7.0553
-0.02%
Altın
411.07
0.03%
Borsa
1.527
0%
Bitcoin
271.000
-1.56%
EXEN Coin
15.45
-0.70%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2021 - 04:59
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 05:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Kasım 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

    Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu.

    SONA ERDİ

    Bu kapsamda 5 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

    Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir