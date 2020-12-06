6 ilde trafik eğitim parkının yapımı tamamlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 ilde trafik eğitim parkının yapımının tamamlandığını bildirdi.
- AA
- 06.12.2020 - 19:44
Türkiye genelinde çocuklara trafik eğitimi verilen parkların yapınına devam ediliyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin bir paylaşım yaparak, 6 ilde trafik eğitim parkının yapımının tamamlandığını açıkladı.
"127'Sİ 2023'E KADAR BİTECEK"
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, trafik parklarında eğitimin, çocuklara çok yakıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Trafik eğitim parkları 6 ilde bitti, 25 ilde yenileme yapıldı, 24 ilde yapımı devam ediyor, 134 aktif eğitim parkı oldu, 127'si 2023'e kadar bitecek. Bizimle bu yola çıkan sponsorlara çocuklarımız için teşekkürler."