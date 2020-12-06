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    6 ilde trafik eğitim parkının yapımı tamamlandı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 ilde trafik eğitim parkının yapımının tamamlandığını bildirdi.
    • AA
    • 06.12.2020 - 19:44
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    6 ilde trafik eğitim parkının yapımı tamamlandı

    Türkiye genelinde çocuklara trafik eğitimi verilen parkların yapınına devam ediliyor.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin bir paylaşım yaparak, 6 ilde trafik eğitim parkının yapımının tamamlandığını açıkladı.

    "127'Sİ 2023'E KADAR BİTECEK"

    Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, trafik parklarında eğitimin, çocuklara çok yakıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

    "Trafik eğitim parkları 6 ilde bitti, 25 ilde yenileme yapıldı, 24 ilde yapımı devam ediyor, 134 aktif eğitim parkı oldu, 127'si 2023'e kadar bitecek. Bizimle bu yola çıkan sponsorlara çocuklarımız için teşekkürler."6 ilde trafik eğitim parkının yapımı tamamlandı #1

    6 ilde trafik eğitim parkının yapımı tamamlandı #2

    6 ilde trafik eğitim parkının yapımı tamamlandı #3

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