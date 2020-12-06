6 ilde trafik eğitim parkının yapımı tamamlandı

Türkiye genelinde çocuklara trafik eğitimi verilen parkların yapınına devam ediliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin bir paylaşım yaparak, 6 ilde trafik eğitim parkının yapımının tamamlandığını açıkladı.

"127'Sİ 2023'E KADAR BİTECEK"

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, trafik parklarında eğitimin, çocuklara çok yakıştığını ifade ederek, şunları kaydetti: