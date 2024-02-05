6 Şubat depremlerinin yaşandığı bazı illerde okullar tatil edildi 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Kahramanmaraş, Hatay veAdıyaman'da eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

AA & Ensonhaber

6 Şubat 2023'te 9 saat arayla yaşanan ve asrın felaketi olarak anılan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü.



Hatay'da depremin yıl dönümünde mezarlıklar doldu

Antakya, Kırıkhan ve Defne'de büyük bir yıkım oldu. Binlerce can da hayatını kaybetti.

Depremin 1. yılı nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşlar büyük bir hüzünle anılıyor. Mezarlıklara ise bugünden ziyaretler yapılmaya başlandı.

Eğitime ara verildi

Bu kapsamda depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu Hatay'da bir karar alındı.

Valilik, afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Adıyaman

Adıyaman’da, valilik tarafından 6 Şubat tarihinde okullar tatil edildi.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2024 Salı günü bir gün eğitime ara verilmiştir. Ayrıca anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimize de her türlü kolaylık sağlanacaktır.

Kahramanmaraş

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: