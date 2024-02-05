6 Şubat depremlerinin yaşandığı bazı illerde okullar tatil edildi

6 Şubat 2023'te 9 saat arayla yaşanan ve asrın felaketi olarak anılan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü.
Hatay'da depremin yıl dönümünde mezarlıklar doldu
Antakya, Kırıkhan ve Defne'de büyük bir yıkım oldu. Binlerce can da hayatını kaybetti.
Depremin 1. yılı nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşlar büyük bir hüzünle anılıyor. Mezarlıklara ise bugünden ziyaretler yapılmaya başlandı.
Eğitime ara verildi
Bu kapsamda depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu Hatay'da bir karar alındı.
Valilik, afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Adıyaman
Adıyaman’da, valilik tarafından 6 Şubat tarihinde okullar tatil edildi.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2024 Salı günü bir gün eğitime ara verilmiştir. Ayrıca anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimize de her türlü kolaylık sağlanacaktır.
Kahramanmaraş
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
6 Şubat 2023'te ilimiz merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümü sebebiyle taziye ve mezarlık ziyaretleri, anma törenlerinden kaynaklı ilimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanacaktır. Buna ek olarak öğrenci taşımasında kullanılan servis araçları da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturacaktır. Bu sebeple ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okul ve kurumlardaki eğitim ve öğretime 6 Şubat 2024 tarihinde bir gün süreyle ara verilmiştir.
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