7 HDP'li hakkında fezleke düzenlenecek
- AA
- 25.09.2020 - 16:48
- Güncelleme : 25.09.2020 - 16:48
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-7 Ekim 2014 tarihli Kobani olaylarıyla ilgili Ankara merkezli 7 ilde PKK/KCK operasyonu başlattı.
Operasyon kapsamında 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Sabah saatlerinde, gözaltı kararı çıkartılan isimler tek tek adreslerinden alındı.
Operasyonlar kapsamında, HDP Eski Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı.
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7 KİŞİ HAKKINDA FEZLEKE DÜZENLENECEK
Operasyon kapsamında gözaltına alınanların dışında, 61 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, 7 kişi hakkında da fezleke düzenleneceği açıklandı
Konuya ilişkin açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi.
Açıklamada, "Olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olan ve hâlen Halkların Demokratik Partisi milletvekili oldukları anlaşılan (7) kişi hakkında, Anayasa’nın 83. Maddesi gereğince aynı soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Fezleke düzenlenecektir." ifadelerine yer verildi