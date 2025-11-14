8 ilde kar alarmı: Bu gece başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış şartları yeniden kapıya dayanırken, Meteoroloji uzmanından önemli bir kar yağışı uyarısı geldi.

Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde sıcaklıklar hızla düşecek ve bazı illerde kar yağışı etkili olmaya başlayacak.

Hava Forum, yaptığı açıklamada kar yağışı beklenen illeri açıkladı.

8 İLDE KAR BEKLENİYOR

Hava Forum, X hesabından yaptığı uyarıda bu gece itibarıyla kar yağışının etkili olacağını duyurdu.

Kar yağışının beklendiği illeri de sıralayan Hava Forum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: