7 ilde vatandaşları 110 milyon 255 bin TL dolandıran şebeke çökertildi

İHA

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 44 şüphelinin ülke genelinde evcil hayvan sahiplendirme adı altında sahte hesaplar açtığı, vatandaşlardan kargo bedeli veya seyahat sigorta bedellerinin tamamını alarak dolandırdıkları belirlendi.

110 MİLYON 255 BİN TL DOLANDIRDILAR

Dosya süresince belirtilen yöntemlerle birçok kişinin dolandırıldığı ve şüphelilerin hesaplarına 110 milyon 255 bin 279 TL para giriş çıkışı olduğu tespit edildi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde 24 Ocak'ta 7 farklı ilde 44 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

33 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheli, ifadelerinin alınması sonrasında bugün adliyeye sevk edildi.

Savcı karşısına çıkarılan şüphelilerden 7'si adli kontrol tedbiriyle serbest bırakırken, 33'ü ise tutuklandı.