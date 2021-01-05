Antalya'da sağanak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu kod' uyarısı verdiği Antalya'da sağanak, sokakları göle çevirdi.

Antalya'da sağanak yağışla birlikte Muratpaşa ilçesindeki birçok noktada su birikintileri oluştu.

Seyir halindeki araçlar birikintilerden geçerken zaman zaman zorlanırken, yayalar ise su altında kalan kaldırımlardan geçemedi.

RÖGAR, ÇÖP KONTEYNERİ İLE KAPATILDI

Güzeloba Mahallesi'nde suyun gitmesi için açılan rögar kapağı ise tehlike oluşturmaması için çöp konteyneri ile kapatıldı.

Ermenek Mahallesi'nde de birçok noktada su birikintileri oluştu. İçerisinde koyunların bulunduğu bahçe su altında kaldı.

Aksu ilçesinde bir vatandaş ise biriken suya sırtüstü kendisini bıraktı. Kentte son 24 saatte en yüksek yağış ise Kemer ilçesine düştü.

Kemer'e 145.8, havalimanına 54.8, Aksu'ya 36.6, kent merkezine ise 29.7 kilogram yağış düştü.

Kuvvetli yağışın gece saatlerinde etkisini yitirmesi, yarın da normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

















