8 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 8 tutuklama

- Yalova merkezli 8 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
- Şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
- Operasyon kapsamında 6 cep telefonu ve SIM kartları ele geçirildi.
Yalova'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik Yalova merkezli İstanbul, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kırklareli, Mersin ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
10 ŞÜPHELİDEN 8’İ TUTUKLANDI
Operasyonda Yalova’da A.K.Ö., İstanbul’da M.G., Adana’da M.E., Diyarbakır’da M.C., Gaziantep’te M.T.Y., M.S.Ö., Kırklareli’nde M.Ç., A.Ö., Mersin’de E.Ö. ve Iğdır’da ise S.T. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K.Ö., M.G., M.Ç., A.Ö., M.C., S.T., M.T.Y. ve M.S.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
E.Ö. ve M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 cep telefonu ve 6 SIM kartı ele geçirildi.