81 ilde "son" müjde: 7-8 gün sürecek...

- 2025 yılının son sıcak günleri bugünden itibaren başlıyor, 7-8 gün sürecek pastırma yazında gündüzler ılık olacak.
- Ekim sonunda başlayan süreçte günler bol güneşli, geceler ise soğuk geçecek.
- Meteoroloji tahminleri bu sıcak hava dalgasını doğruladı.
Ekim ayının son günleri itibarıyla serin havalar biraz uzaklaşıyor.
Pastırma sıcakları olarak geçen kasım ayının ilk günleri şimdiden başlıyor.
Bugünden itibaren 7-8 gün bol güneşli, gündüzleri ılık geceleri ise soğuk bir sürece giriyoruz.
Gündüz ve gece farklı kombinlere ihtiyaç duyulacak.
Meteorolojinin haftalık hava durumu tahmini de bilgileri doğruladı.
İşte, yılın son ılık günlerinin haritası...