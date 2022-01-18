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Hafif yağmur 7 C

    Kar İstanbul'a geri dönüyor

    Meteoroloji'nin son dakika hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da yarın karla karışık çarşamba günü ise kar yağışı bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2022 - 02:01
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 02:03
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    Kar İstanbul'a geri dönüyor

    Meteoroloji'nin haftalık tahmin raporuna göre, yarın ülkenin büyük bölümünde yağışlı hava görülecek.

    Yağışların İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar, batı kesiminde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

    Kar İstanbul a geri dönüyor #1

    İSTANBUL'DA ÇARŞAMBA GÜNÜ KAR VAR

    İstanbul'da yarın karla karışık yağmur, çarşamba günü ise kar yağıışı bekleniyor. Kentte kar yağışının iki gün ara vermesi sonrası cumartesi yeniden görüleceği tahmin ediliyor.

    Perşembe gününden itibaren tekrar artacak sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek.

    7 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

    Kar İstanbul a geri dönüyor #2


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