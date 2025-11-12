A101’e spor aletleri geliyor: Eliptik, bisiklet, yürüyüş bandı, boks makinesi…

- A101, 13-20 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak indirimli "Aldın Aldın" kataloğunu yayımladı.
- Katalogda spor ekipmanları dahil olmak üzere birçok indirimli ürün yer alıyor.
- Eliptik bisiklet, yürüyüş bandı ve boks makinesi dikkat çekici ürünler arasında.
A101, Kasım ayına özel indirimli ürünlerle yine dikkat çekiyor.
13 – 20 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak Aldın Aldın kataloğu yayımlandı.
Yeni katalogda kahvaltılıklar, kuru gıda ürünleri, meşrubatlar, kişisel bakım malzemeleri ve atıştırmalıkların yanı sıra, elektronik ev aletleri, beyaz eşyalar, mutfak gereçleri ve oyuncaklar da uygun fiyatlarla satışa sunulacak.
Bu haftanın sürprizi ise spor tutkunlarını ilgilendiriyor. A101, eliptik bisiklet, yürüyüş bandı ve boks makinesi gibi spor ekipmanlarını da sınırlı sayıda mağazalarında satışa çıkaracak.
Uygun fiyatlı ürünleriyle dikkat çeken kampanya 20 Kasım’a kadar geçerli olacak.
İşte A101 13 Kasım aktüel ürünler: