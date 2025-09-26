A101’e Tiny House ve Çekme Karavan geliyor: İşte fiyatları…

Türkiye’nin en çok takip edilen indirim marketlerinden A101, Ekim ayının ilk aktüel kataloğunu müşterileriyle paylaştı.
2 Ekim 2025 Perşembe günü raflarda yerini alacak ürünler, bu hafta da geniş yelpazesiyle dikkat çekiyor.
Katalogda; dikiş makinesi, katmer ve gözleme sacı, dik süpürge, dijital termos, blender seti gibi ev ihtiyaçlarına yönelik ürünler bulunuyor.
Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği listede en çok ilgi gören ürün ise, 385 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan Flat Tiny House oldu.
Ev tekstilinden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden yaşam alanlarını dönüştüren büyük sürprizlere kadar birçok ürünün yer aldığı A101’in yeni aktüel broşürü, tüketicilerden şimdiden yoğun ilgi görüyor.
İşte A101 2 Ekim indirim kataloğu: