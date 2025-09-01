Acı onlara işlemiyor! İşte acı eşiği yüksek olan kan grubu

Kan grupları, genellikle nakil uyumu ve sağlık riskleriyle gündeme gelirken, yeni araştırmalar bu biyolojik özelliğin acı algısını da etkileyebileceğini ortaya koydu.

Bilim insanları, farklı kan gruplarına sahip bireyler üzerinde yaptıkları deneylerde çarpıcı sonuçlar elde etti.

Araştırma, kan grubu ile ağrıya karşı dayanıklılık arasında dikkat çekici bir ilişki olabileceğini gösteriyor.

ACIYA EN DAYANIKLI KAN GRUBU

Araştırmaya göre, 0 kan grubuna sahip bireyler ağrı testlerinde diğer gruplara kıyasla daha uzun süre dayanarak “acıya en dirençli” grup olma özelliğini gösterdi.

Uzmanlar, bu dayanıklılığın kanın pıhtılaşma özellikleri ve sinir sistemiyle ilişkili olabileceğini belirtiyor. 0 kan grubundaki kişilerin ağrı sinyallerini diğer gruplardan farklı şekilde işlediği öne sürülüyor.

Ancak uzmanlar, bu durumun bazı riskleri de beraberinde getirdiğini belirtiyor.

Uzmanlara göre, ağrı vücudun bir uyarı sistemi ve bu dayanıklılık, sağlık sorunlarının fark edilmesini geciktirebilir.

Araştırmacılar, 0 kan grubunun acıya karşı dayanıklılığı konusunda daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiğini vurguluyor.