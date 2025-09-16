Adalar’da zamlı ulaşım fiyatları 2025: İşte yeni vapur, Adabüs ve Adamini fiyatları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar’a ulaşımda ve ada içi seyahatlerde geçerli olan ücretlere %30 oranında zam yaptı. İşte yeni vapur, ada içi elektrikli araç ve Adamini ücretleri…

İstanbul’da toplu ulaşıma yapılan son düzenleme, Adalar seferlerini de etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), artan işletme maliyetleri ve enflasyonu gerekçe göstererek Adalar hatlarındaki ücretlere %30 oranında zam yaptı. Yeni tarife 15 Eylül 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. VAPUR SEFERLERİNDE GÜNCEL FİYATLAR Yeni düzenlemeyle birlikte ana iskelelerden (Bostancı, Kabataş, Kadıköy, Beşiktaş) Adalar’a gidiş ücretleri yükseldi. Tam Adakartsız bilet ücreti 88,38 TL’den 114,89 TL’ye çıkarken, ada sakinlerinin kullandığı Adakartlı geçiş 53,00 TL’den 68,90 TL’ye yükseltildi. Bostancı-Adalar, Kabataş-Adalar ve Beşiktaş-Adalar hattında ise tam bilet 100,45 TL’den 130,22 TL’ye çıkarıldı. Adalar arası ücret ise 16,71 TL’den 21,72 TL’ye, öğrenci 30 Yaş 15,04 TL’den 19,55 TL’ye, öğrenci 5,04 TL’den 6,55 TL’ye , indirimli 6,26 TL’den 8,14 TL’ye yükseldi. İETT VE ADAMİNİ FİYATLARI DA ARTTI Ada içi ulaşımda kullanılan İETT’ye bağlı elektrikli araçların yanı sıra kapıdan kapıya hizmet veren Adamini servislerinin ücretleri de %30 oranında artırıldı. Elektrikli araçlarda yeni tarife: İETT elektrikli araçlarında standart tam bilet ücreti 92,54 TL’den 120,30 TL’ye yükseldi. Bu ücret öğrenci, sosyal ve yaşlı kartları için de geçerli olacak. Ada sakinlerinin kullandığı Adakartlı biniş ücreti ise 27,00 TL’den 35,10 TL’ye çıktı. Adamini servis ücretlerinde yeni tarife: Adakartlı açılış ücreti 60,71 TL’den 78,92 TL’ye çıktı. Adakartsız açılış ücreti ise 121,41 TL’den 157,83 TL’ye yükseltildi. İç Haber Haberleri 'Kurtlar' Taburu Suriye'den döndü

