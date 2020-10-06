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    • Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'ya yapılacak Adalet Sarayı'nın görsellerini paylaştı

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'ya yapılacak Adalet Sarayı'nın görsellerini paylaştı

    Bakan Gül, yeni Adalet Sarayı projesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
    • AA
    • 06.10.2020 - 09:58
    • Güncelleme : 06.10.2020 - 09:58
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    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'ya yapılacak Adalet Sarayı'nın görsellerini paylaştı

    Ankara'ya yeni Adalet Sarayı inşa edilecek.

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, projeye ilişkin görselleri Twitter hesabından paylaştı.

    Bakan Gül, avan projenin tamamlandığını bildirdi. Yeni Adalet Sarayı binası, Adalet Bakanlığı'na devredilen MİT Başkanlığı'nın Yenimahalle'deki yerleşkesine yapılacak.

    YENİ ADALET SARAYI BİNASININ PROJESİ

    Projede gelinen son durumu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile değerlendirdiğini belirten Gül, "İnşaata başlayacağımız tarihin müjdesini vermek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara ya yapılacak Adalet Sarayı nın görsellerini paylaştı #1

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara ya yapılacak Adalet Sarayı nın görsellerini paylaştı #2

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara ya yapılacak Adalet Sarayı nın görsellerini paylaştı #3

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara ya yapılacak Adalet Sarayı nın görsellerini paylaştı #4

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