Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'ya yapılacak Adalet Sarayı'nın görsellerini paylaştı

Bakan Gül, yeni Adalet Sarayı projesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ankara'ya yeni Adalet Sarayı inşa edilecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, projeye ilişkin görselleri Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Gül, avan projenin tamamlandığını bildirdi. Yeni Adalet Sarayı binası, Adalet Bakanlığı'na devredilen MİT Başkanlığı'nın Yenimahalle'deki yerleşkesine yapılacak.

YENİ ADALET SARAYI BİNASININ PROJESİ

Projede gelinen son durumu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile değerlendirdiğini belirten Gül, "İnşaata başlayacağımız tarihin müjdesini vermek için sabırsızlanıyoruz." dedi.