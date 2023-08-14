Adana, Bingöl ve Kırşehir'de orman yangınları Adana, Bingöl ve Kırşehir'de gündüz saatlerinde çıkan orman yangınlarına müdahale edilirken, Adana'daki yangın kontrol altına alındı.

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AA & Ensonhaber

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Maltepe Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve 15 arazöz bölgeye yönlendirildi.

Yangın kontrol altında

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Bingöl

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçenin Servi köyü kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karadan ve havadan yürütülen söndürme çalışmalarına bazı sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar da destek veriyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kırşehir

Kırşehir'in Kaman ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hirfanlı köyü içindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Kırşehir ve civar illerden ekipler, bölgeye yönlendirildi. Söndürme çalışmalarına 2 helikopter de destek veriyor.

Yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.