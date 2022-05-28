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    Adana Kozan'da orman yangını

    Adana'nın Koza ilçesinde 6 ayrı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
    • 28.05.2022 - 23:15
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 23:35
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    Adana Kozan'da orman yangını

    Adana’nın Kozan ilçesi Akdam mahallesi, Karapınar mevkiin de saat 21.30 sularında henüz nedeni bilinmeyen şekilde orman yangını çıktı.

    6 ayrı noktada çıkan orman yangını, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı.

    Kozan Orman İşletme ve çevre ilçelerden gelen 31 arazöz, 20 teknik ekip,1 greyder, 20 ilk müdahale aracı ve 200 personel ile yangına müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangının yayılması engelledi.

    1,5 hektar alan tahrip oldu

    Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürdürülüyor. 1,5 hektar alanın tahrip olduğu belirtildi.

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    OGM: Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için mücadele ediyoruz

    DHA'nın haberine göre, Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) yapılan açıklamada, Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına ilk müdahalenin gerçekleştirildiği bildirildi.

    Orman Genel Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dualarımız Ormanın Kahramanlarına. Adana Kozan'da çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için büyük bir gayretle mücadele ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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