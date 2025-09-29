Adana-Mersin tren seferleri ne zaman başlayacak?

Adana-Mersin hattında tren seferleri geçici olarak durduruldu.

TCDD, hızlı tren projesi kapsamında mevcut hat üzerinde modernizasyon çalışmaları başlattı ve 22 Nisan 2024 tarihinden itibaren seferleri geçici olarak durdurdu.

Yeni yüksek hızlı tren altyapısının tamamlanmasıyla birlikte, 2027 yılında seferlerin yeniden başlaması planlanıyor.

ADANA - MERSİN ARASI 45 DAKİKAYA DÜŞECEK

Adana-Mersin hızlı tren hattı projesiyle bölgeye büyük bir ulaşım atağı geliyor. Sadece mevcut rayların yenilenmesiyle kalmayacak projede, Çukurova Havalimanı ve Tarsus’a da doğrudan demiryolu bağlantısı sağlanacak. Bu sayede hava ve kara ulaşımı entegre bir sistemle birleşecek.

Yeni hattın devreye girmesiyle Adana-Mersin yolculuk süresi saatte 200 kilometre hız yapan trenlerle yaklaşık 45 dakikaya inecek. Projenin tamamlanmasıyla yıllık 3,1 milyon yolcu ve 37,1 milyon ton yük taşınması hedefleniyor, bölge ekonomisine ve ulaşım konforuna büyük katkı sağlanması bekleniyor.

EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK

Adana-Mersin hızlı tren projesi, sadece yolculuk süresini kısaltmakla kalmayacak, bölge ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Yüksek hızlı, konforlu ve yüksek kapasiteli demiryolu hattı sayesinde lojistik, ticaret ve turizm hareketliliğinde ciddi bir artış bekleniyor.

Ulaşım süresinin kısalması, istihdamdan yatırımlara kadar pek çok alanda olumlu etkiler yaratacak. Geçiş sürecinde bölge halkı alternatif ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kalsa da, TCDD yetkilileri hattın tamamlanmasının ardından bölgeye güçlü ve modern bir ulaşım altyapısı sunacağını duyurdu.