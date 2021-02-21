Adana’da 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç ile akrabalarının mezar taşları kırılıp tahrip edildi.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi’ndeki 15 Temmuz şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler ile akrabalarına ait mezar taşları bugün kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.

Olay, mezarlık ziyaretine gelen bir vatandaşın mezar taşlarının tahrip edildiğini görüp durumu polise bildirmesiyle ortaya çıktı.

77 MEZARA ZARAR VERİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, şehit ikiz polis memurları ile akrabalarına ait 77 mezar taşının kırılıp tahrip edildiğini belirledi.

Adana'da 15 Temmuz şehidi ikiz polislerin mezarlarına alçak saldırı ViDEO

"HAİNLER BU YAPILIR MI?"

2016’daki FETÖ darbe girişiminde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının Gölbaşı’ndaki tesislerinin F-16 savaş uçaklarınca bombalanması sonucu şehit düşen ikizlerin babası Ali Oruç, "Oğullarım size ne yaptı, vatan için şehit oldular. Hainler bu yapılır mı?" diyerek sitem etti.

BABA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Şehit ikizlerin babası eski Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ı telefonla arayıp olayı anlatırken gözyaşı döktü. Şehit ikizlerin babasını emniyet müdür yardımcıları teskin etmeye çalıştı.

Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için geniş çaplı çalışma başlatıldı.



















