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    Adana'da anne ve babasını kaybeden çocuklara polis şefkati

    15 Temmuz tarihinde geçirdikleri trafik kazasında anne ve babalarını kaybeden çocuklar, polis ekipleriyle birlikte okula götürüldü. Öğrenciler, arkadaşlarını alkışlarla karşıladı.
    • 12.09.2022 - 12:49
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 13:13
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    Adana'da anne ve babasını kaybeden çocuklara polis şefkati

    Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte yurt genelinde okul heyecanı yaşandı.

    Adana'nın Karaisalı ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki bedensel engelli Mustafa ile 11 yaşındaki kardeşi Mehmet Ali Öveç, okulun ilk gününde burukluk yaşamamaları için polis ekipleri harekete geçti.

    15 Temmuz tarihinde yaşanan tarfik kazasında anne ve babasını kaybeden çocuklar, araçtan yaralı olarak çıktı.

    Dedeleri sahip çıktı

    Elif Naz, Mehmet Ali, Mustafa ve Rukiye Öveç’e dedeleri Mustafa Öveç sahip çıktı.

    Dede Öveç de eşini 2 yıl önce kaybetti. Torunlarına yalnız başına bakan yaşlı adam, yeni eğitim sezonu öncesi torunlarının ihtiyaçlarını karşıladı.

    Adana'da anne ve babasını kaybeden çocuklara polis şefkati VİDEO

    Adana da anne ve babasını kaybeden çocuklara polis şefkati #1

    Ekipler seferber oldu

    Öte yandan çocukların takibini yapan İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, okulların açıldığı ilk gün, anne ve babalarının yokluğunu hissetmemesi için ekibini seferber etti.

    Polis memurları, doğuştan bedensel engelli Mustafa ile kardeşi Mehmet Ali, ilk günden evlerinde ziyaret ederek kıyafet, çanta, kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye etti.

    Adana da anne ve babasını kaybeden çocuklara polis şefkati #2

    Alkışlarla karşılandılar

    Mustafa, polis memurunun kucağında tekerlekli arabasına bindirildi. Ardından polis aracıyla eğitim-öğretim görecekleri okula götürüldü.

    Ekiplerin elini tutarak okula giren Öveç kardeşler, arkadaşları tarafından okul bahçesinde alkışlarla karşılandı.

    Adana da anne ve babasını kaybeden çocuklara polis şefkati #3

    "Şu anda çok farklı duygular içindeyim"

    5’inci sınıfa başlayan Mustafa Öveç, polisin bu jestinden büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Allah devletimize zeval vermesin. Şu anda çok farklı duygular içindeyim. Okula anne ve babalarıyla gelen arkadaşlarımı görünce çok üzülüyorum ama yapacak bir şey yok.” diye konuştu.

    Adana da anne ve babasını kaybeden çocuklara polis şefkati #4

    Özel sıra hazırlandı

    DHA'nın aktarımına göre; İstiklal Marşı’nı okuduktan sonra sınıfa giren Öveç kardeşler, kendileri için özel olarak hazırlanan sıraya oturdu.

    Adana da anne ve babasını kaybeden çocuklara polis şefkati #5

    Adana da anne ve babasını kaybeden çocuklara polis şefkati #6

    Adana da anne ve babasını kaybeden çocuklara polis şefkati #7

    Adana da anne ve babasını kaybeden çocuklara polis şefkati #8

    Adana da anne ve babasını kaybeden çocuklara polis şefkati #9

    Adana da anne ve babasını kaybeden çocuklara polis şefkati #10


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