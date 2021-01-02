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    Adana'da barakaya kumar baskını

    Adana’da kumar oynamak için trafo duvarının yanına naylon brandadan baraka yaptılar.
    • İHA
    • 02.01.2021 - 11:21
    • Güncelleme : 02.01.2021 - 11:22
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    Adana'da barakaya kumar baskını

    Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri koronavirüs nedeniyle kahvehaneler kapanınca vatandaşların mahalle arasında baraka yaptığı bilgisine ulaştı.

    Bu bilgi üzerine polis Sarıçam ilçesine bağlı Suluca mahallesindeki bir adrese baskın yaptı.

    Yapılan baskında polis, naylon brandadan trafo duvarına bitişik baraka yapılarak kumar oynandığını tespit etti.

    38 BİN 150 LİRA CEZA KESİLDİ

    Elektrik çarpma tehlikesine rağmen trafo duvarına bitişik kahvehane yapıp kumar oynayan 9 kişiye 38 bin 150 lira ceza makbuzu düzenledi.

    Adana baraka kumar

    "GİDECEK YERİMİZ YOK"

    Kağıt oynarken yakalanan şahıslar duruma tepki göstererek, “Gidecek yerimiz kalmadı. Her yer kapalı biz de mahalle arasında bir yer yaptık. Buraya gelip kağıt oynayıp vakit geçiriyoruz. Burayı da kapattılar.” dedi.

    Barakaya kumar baskını VİDEO

    Adana baraka kumar

    Adana baraka kumar

    Adana baraka kumar

    Adana baraka kumar

    Adana baraka kumar

    Adana baraka kumar


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