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    Adana'da CHP'li Ceyhan İlçe Belediyesine rüşvet operasyonu

    Adana'da şafak vakti düzenlenen rüşvet operasyonunda Ceyhan İlçe Belediyesine baskın yapıldı.
    • İHA
    • 19.12.2020 - 08:05
    • Güncelleme : 19.12.2020 - 08:16
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    Adana'da CHP'li Ceyhan İlçe Belediyesine rüşvet operasyonu

    Adana'nın Ceyhan Belediyesinde rüşvet aldıkları öne sürülen, mazbatası mart ayında iptal edilen eski Başkan Kadir Aydar'ın da olduğu 23 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

    Polis ekipleri, Belediye binasında arama yaptı.

    ESKİ CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI AYDAR HAKKINDA YAKALAMA KARARI

    Eski CHP'li Belediye Başkanı Aydar’ın yakalanmasına yönelik ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı öğrenildi.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mart ayında adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle Aydar'ın mazbatasının iptaline karar vermişti.

    Adana da CHP li Ceyhan İlçe Belediyesine rüşvet operasyonu #1

    Adana da CHP li Ceyhan İlçe Belediyesine rüşvet operasyonu #2

    Adana da CHP li Ceyhan İlçe Belediyesine rüşvet operasyonu #3

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