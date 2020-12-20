Adana'da çöken kuyuda bir işçi hayatını kaybetti
Adana'nın Sarıçam ilçesinde su kuyusu açarken toprağın kaymasıyla göçük altında kalan işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı.
- DHA
- 20.12.2020 - 02:49
Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde su kuyusu açma çalışması sırasında yaşanan toprak kaymasında kuyuya düşerek toprak altında kalan işçilerden Mehmet Yalın'ın yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kurtarılmasının ardından ekiplerin 7 saatlik çalışmaları sonucu göçük altında kalan Mehmet Köstekçi'nin cesedine ulaşıldı.
Mehmet Köstekçi'nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Morguna kaldırıldı.