Suriye'deki El-Kaide terör örgütüne göndermek üzere esnaftan haraç istediği öne sürülen şahıslar tutuklandı.

Adana’da, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir dernek çatısı altında Suriye’deki El-Kaide terör örgütüne göndermek için esnaftan haraç toplandığının öne sürülmesi üzerine harekete geçti.

Daru’s Selam Derneği'nden 5 kişinin, kentteki 2 esnaftan silah tehdidiyle 300 bin TL haraç istedikleri ancak esnafın vermediği ileri sürüldü. Zanlıların daha önce de bu yöntemle esnaftan para aldığı, bu paraları da örgüte gönderdikleri iddia edildi.

Adana'da, El Kaide üyelerine haraç operasyonu VİDEO

ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLENDİ

İddialar üzerine harekete geçen savcılık, yakalama kararı çıkardı. Ardından TEM ekipleri, adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 3 Şubat günü şafak vakti operasyon düzenledi.

EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Polisin eş zamanlı yaptığı baskınlarda, haraç isteme olaylarına karışan şüpheliler M.Ö., B.E., E.Ö., S.S.E. ile M.S. yakalandı.

DERNEK FAALİYETLERİ İLLEGAL

Söz konusu derneğin, 2020’nin Şubat ayında feshedildiği ancak faaliyetlerine illegal olarak devam ettiği bildirildi.

ÖRGÜTE ELEMAN TOPLADILAR

Dernek çatısı altında örgüte sempatizan yetiştirme amacıyla çeşitli toplantılar yaptıkları da öğrenildi.

YASAKLI YAYINLAR ELE GEÇİRİLDİ

Polisin söz konusu dernekte yaptığı aramalarda, yasaklı yayınlar ve çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Dernek, illegal faaliyetinden men edilerek mühürlendi.

4 ŞAHIS TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında derneğin başkanlığını yapan M.Ö.’nün de bulunduğu B.E., E.Ö., S.S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.