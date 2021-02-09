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    Adana'da, El Kaide üyelerine haraç operasyonu

    Suriye'deki El-Kaide terör örgütüne göndermek üzere esnaftan haraç istediği öne sürülen şahıslar tutuklandı.
    • İHA
    • 09.02.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 10:13
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    Adana'da, El Kaide üyelerine haraç operasyonu

    Adana’da, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir dernek çatısı altında Suriye’deki El-Kaide terör örgütüne göndermek için esnaftan haraç toplandığının öne sürülmesi üzerine harekete geçti.

    Daru’s Selam Derneği'nden 5 kişinin, kentteki 2 esnaftan silah tehdidiyle 300 bin TL haraç istedikleri ancak esnafın vermediği ileri sürüldü. Zanlıların daha önce de bu yöntemle esnaftan para aldığı, bu paraları da örgüte gönderdikleri iddia edildi.

    Adana'da, El Kaide üyelerine haraç operasyonu VİDEO

    ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLENDİ

    İddialar üzerine harekete geçen savcılık, yakalama kararı çıkardı. Ardından TEM ekipleri, adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 3 Şubat günü şafak vakti operasyon düzenledi.

    Adana da, El Kaide üyelerine haraç operasyonu #1

    EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

    Polisin eş zamanlı yaptığı baskınlarda, haraç isteme olaylarına karışan şüpheliler M.Ö., B.E., E.Ö., S.S.E. ile M.S. yakalandı.

    Adana da, El Kaide üyelerine haraç operasyonu #2

    DERNEK FAALİYETLERİ İLLEGAL

    Söz konusu derneğin, 2020’nin Şubat ayında feshedildiği ancak faaliyetlerine illegal olarak devam ettiği bildirildi.

    ÖRGÜTE ELEMAN TOPLADILAR

    Dernek çatısı altında örgüte sempatizan yetiştirme amacıyla çeşitli toplantılar yaptıkları da öğrenildi.

    Adana da, El Kaide üyelerine haraç operasyonu #3

    YASAKLI YAYINLAR ELE GEÇİRİLDİ

    Polisin söz konusu dernekte yaptığı aramalarda, yasaklı yayınlar ve çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Dernek, illegal faaliyetinden men edilerek mühürlendi.

    4 ŞAHIS TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında derneğin başkanlığını yapan M.Ö.’nün de bulunduğu B.E., E.Ö., S.S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana da, El Kaide üyelerine haraç operasyonu #4

    Adana da, El Kaide üyelerine haraç operasyonu #5

    Adana da, El Kaide üyelerine haraç operasyonu #6

    Adana da, El Kaide üyelerine haraç operasyonu #7

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