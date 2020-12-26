Adana'da eşinin gözü önünde öldürüldü

Eşiyle eve dönen Erhan Arıkonak (32), önünü kesen ve tartışma yaşadıkları motosikletli şahıs tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.

Adana'da, merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde, Erhan Arıkonak ve eşi otomobilleriyle evlerine gittikleri sırada, iddiaya göre motosikletli bir kişi önlerini kesti.

Otomobilden inen Arıkonak, motosiklet sürücüsüyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü yanındaki pompalı tüfekle Arıkonak'a ateş açtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Arıkonak, başına saçma isabet etmesiyle kanlar içinde yığılırken, motosikletli saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Arıkonak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Polis ekiplerince şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Olayı gerçekleştiren kişinin Furkan S. olduğunu düşünen polis, şüpheliyi metruk bir binada pompalı tüfekle saklanırken yakaladı.

Gözaltına alınan Furkan S. emniyete götürüldü.

Öte yandan Arıkonak'ın öldüğünü öğrenen yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Arıkonak'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

























