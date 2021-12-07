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    Adana'da GBT'den kaçan 3 şahıs yakalandı

    Seyhan ilçesinde polis ekiplerinin şüphe duyması sonucunda kaçan 3 kişi kovalamacanın ardından yakalandı. Yaşanan olay sonrası şüphelilerin üzerinden uyuşturucu çıktı.
    • İHA
    • 07.12.2021 - 03:50
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    Adana'da GBT'den kaçan 3 şahıs yakalandı

    Adana'nın Seyhan ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, şüphe uyandıran 3 kişiyi GBT sorgusuna almak istedi.

    POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTILAR

    Polislerin, kendilerine doğru geldiğini fark eden 3 şahıs olay yerinden hızlıca kaçmaya başlayarak, kayıplara karışmak istedi.

    Kaçan şüphelilerin peşinden bir saniye bile ayrılmayan ekipler, yaşanan kovalamacanın ardından 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

    ÜZERLERİNDE ÇEŞİTLİ TÜRDEN UYUŞTURUCU MADDELERİ BULUNDU

    Yakalanan şüphelerinden birinin aranması olduğu için diğer iki kişinin de üzerine çeşitli türlerden uyuşturucu madde olduğundan kaçtığı öğrenildi.

    Polis merkezine götürülen kişiler, gözaltına alındı.

    Adana da GBT den kaçan 3 şahıs yakalandı #1

    Adana da GBT den kaçan 3 şahıs yakalandı #2

    Adana da GBT den kaçan 3 şahıs yakalandı #3

    Adana da GBT den kaçan 3 şahıs yakalandı #4

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