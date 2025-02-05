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İHA

İlginç olayın adresi Adana.

2 Şubat gecesi merkez Yüreğir ilçesinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda, Felit B. adlı şahıs, kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL alıp kayıplara karıştığı için polis alarma geçti..

Soyguncu, AVM'nin havalandırmasında olduğu tespit edilerek kaçarken yakalandı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Olayın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA SAKLANDI

Kayıtlara göre şüpheli, önce Optimum AVM'ye geldi, güvenlik noktalarından geçtikten sonra tadilat halinde olan dükkânı görüp içeriyi kontrol ederek tadilat olan yere girdi. Buradaki merdivenden faydalanarak mağazanın havalandırma boşluğuna çıkan şahıs, burada biraz zaman geçirdikten sonra AVM'nin kapanmasını bekledi.

KAFENİN İÇİNE DÜŞTÜ

Gece saatlerinde tadilat yerine tekrar inen şahıs, buranın yanında bulunan kuyumcunun duvarını delerek kuyumcu dükkanına girdi ve dükkandaki kasadan değerli eşya çalma girişiminde bulundu.

Havalandırma boşluğunda saklanan Felit B., 3'üncü günün sonunda havalandırma boşluğundan düşerek kendini bir kafenin içinde buldu. Kafenin kapısının açık olduğunu fırsat bilip kafenin balkonundan kaçan şahıs, Adana İl Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince yakalandı.