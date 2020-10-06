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    Adana'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

    İmamoğlu-Aladağ yolu Sevinçli mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 06.10.2020 - 19:56
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    Adana'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü

     

    Adana'da, İmamoğlu- Aladağ yolu Sevinçli mevkiinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.

    Diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

    2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ismi öğrenilemeyen 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

    Diğer yaralı kadının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

    Adana da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü #1

    Adana da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü #2

    Adana da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü #3

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