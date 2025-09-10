Adana'da işe alınmayan şahıs garsonu silahla vurdu

Dehşet verici olay Adana'da yaşandı..

Dün saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki bir restoranda meydana gelen olayda, bir süre önce restorana garsonluk için başvuran 17 yaşındaki A.K., olumsuz yanıt alınca iş yerindeki çalışanlara husumet güttü.

GARSONU VURDU

Ruhsatsız tabancayla restorana giden A.K., tartıştığı 44 yaşındaki garson Nizamettin Y.'ye ateş açtı. Yaralanan şahıs kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Nizamettin Y.'yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

TUTUKLANDI

Bölgede araştırma yapan motorize yunus ekipleri, şüpheliyi yakın bir sokakta olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Tedavisi tamamlanan Nizamettin Y. ise taburcu edildi.