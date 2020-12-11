Adana'da koronavirüs önlemlerine uymayan ruhsatsız kafe mühürlendi
Adana'da koronavirüs tedbirlerine uymayan ruhsatsız kafe mühürlenirken, kafede gizlice yapılan doğum günü partisine katılan 37 kişi de ceza yedi.
- AA
- 11.12.2020 - 22:34
Adana merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı üzerinde bulunan ve dışarıdan kapalı olarak görünen kafede kalabalık bir grubun bulunduğu ihbarını Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kafeye baskın yaptı.
GİZLENMİŞ ALANDA DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ
Kafenin camları filmle kapatılmış üst katına gizli bir yoldan çıkan ekipler, kafede düzenlenen doğum günü partisine katılan kalabalık bir grupla karşılaştı.
37 KİŞİYE CEZA
Kafede bulunan 37 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza kesilirken, daha önce ruhsatı iptal edilen kafe sahibine Kovid-19 tedbirlerine uymamak, tütün mamulü kullandırmak ve oyun oynattığı gerekçesiyle idari işlem başlatıldı, kafe belediye ekiplerince mühürlendi.