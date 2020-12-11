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Adana'da koronavirüs önlemlerine uymayan ruhsatsız kafe mühürlendi

Adana'da koronavirüs önlemlerine uymayan ruhsatsız kafe mühürlendi

Adana'da koronavirüs tedbirlerine uymayan ruhsatsız kafe mühürlenirken, kafede gizlice yapılan doğum günü partisine katılan 37 kişi de ceza yedi.