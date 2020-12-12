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    Adana'da koronaya rağmen doğum günü partisi düzenlediler

    Daha önce tedbirlere uymadığı gerekçesiyle mühürlenen bir eğlence mekanındaki doğum günü kutlamasına düzenlenen baskında, 38 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
    • DHA
    • 12.12.2020 - 11:22
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    Adana'da koronaya rağmen doğum günü partisi düzenlediler

    Koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine Adana'da denetimler sıkılaştırıldı.

    Bu kapsamda polis ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda bir eğlence mekanında doğum günü partisi düzenlediği bilgisine ulaştı.

    PARTİYE POLİS BASKINI

    Bölgeye sevk edilen ekipler, mekanın geçen ay tedbirlere uymadığı gerekçesiyle mühürlenen bir iş yeri olduğunu belirledi. Mekana giren polisler, içeride doğum günü kutlayan grubu bastı.

    Adana'da koronaya rağmen doğum günü partisi düzenlediler

    37 KİŞİ VE İŞLETME SAHİBİNE İDARİ İŞLEM

    Kutlamaya katılan 3'ü kadın 37 kişi ile mekanın işletmecisine koronavirüs tedbirlerini ihlalden idari işlem yapıldı.

    Adana da koronaya rağmen doğum günü partisi düzenlediler #1

    Adana da koronaya rağmen doğum günü partisi düzenlediler #2

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