Adana'da koronaya rağmen doğum günü partisi düzenlediler
Daha önce tedbirlere uymadığı gerekçesiyle mühürlenen bir eğlence mekanındaki doğum günü kutlamasına düzenlenen baskında, 38 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
- DHA
- 12.12.2020 - 11:22
Koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine Adana'da denetimler sıkılaştırıldı.
Bu kapsamda polis ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda bir eğlence mekanında doğum günü partisi düzenlediği bilgisine ulaştı.
PARTİYE POLİS BASKINI
Bölgeye sevk edilen ekipler, mekanın geçen ay tedbirlere uymadığı gerekçesiyle mühürlenen bir iş yeri olduğunu belirledi. Mekana giren polisler, içeride doğum günü kutlayan grubu bastı.
Adana'da koronaya rağmen doğum günü partisi düzenlediler
37 KİŞİ VE İŞLETME SAHİBİNE İDARİ İŞLEM
Kutlamaya katılan 3'ü kadın 37 kişi ile mekanın işletmecisine koronavirüs tedbirlerini ihlalden idari işlem yapıldı.