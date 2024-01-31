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Adana'da lastik dükkanı alev alev yandı

Adana'da lastik dükkanı alev alev yandı Adana’da küçük sanayi sitesinde gece saatlerinde, araç lastik satış dükkânında yangın çıktı. Lastik dükkânının yanında bulunan tamir atölyesindeki Fiat Doblo marka bir araç da yangında zarar gördü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken iki otomobil de kül oldu.