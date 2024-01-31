Adana'da lastik dükkanı alev alev yandı

İHA
Adana'nın Kozan ilçesinde Varsaklar Mahallesi'nde bulunan küçük sanayi sitesinde Recep Çelik’e ait lastik satış dükkanında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.
Lastik dükkanında çıkan yangın tamir atölyesine sıçradı
İş yerinin önünde yanmaya başlaya lastikler kısa sürede tüm iş yerini sararken alevler adeta geceyi aydınlattı. İş yerinin yanında bulunan Fiat Doblo marka bir araç da alevlerin araca sıçraması ile küle döndü.
Yangın kontrol altında
Üç itfaiye aracının, Kozan orman yangını söndürme ekiplerinin de 2 arazöz ve su tankıyla müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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