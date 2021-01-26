Adana'da mobilya atölyesindeki yangın, evlere sıçradı

Adana'da 3 katlı binanın altında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangın, binanın iki katındaki evlere de sıçradı.

Adana merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın altında bulunan, yaklaşık 2 bin metrekare alana sahip atölyede çıkan yangın, ahşap malzemeler nedeniyle hızla yayıldı. Alevleri fark eden bina sakinleri, evlerini boşaltarak durumu itfaiyeye bildirdi.

YANGIN BİNADAKİ EVLERE SIÇRADI

Alevler mobilya atölyesini sararken, içerideki kimyasal maddeler nedeniyle küçük çaplı patlamalara neden oldu. Yangın kısa sürede binanın üst katındaki evlere de sıçradı.

YARALANAN YOK

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, söndürme araçları ve tankerlerle alevlere müdahale etti. Zaman zaman yaşanan patlamalar ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor. Söndürme çalışmaları devam ederken, yagında yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.