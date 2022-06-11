Adana'da nöbet tutan mahalleli hırsızları suçüstü yakaladı

Adana Kozan'da bir maden ocağı deposunun metal çatısını kaynak makinesiyle keserek çalmaya çalışan iki şüpheli, mahalleli tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Karaveli Mahallesi’nde meydana gelen olayda, mahalle ve çevresinde son günlerde hırsızlık olaylarının artması üzerine mahalleli zaman zaman hırsızlara engel olmak için nöbet tutmaya başladı.

Mahalleli suçüstü yakaladı

Mahalleli nöbet sırasında, bölgedeki bir arsa içinde bulunan maden ocağı deposunun çatısında iki kişiyi gördü. Kaynak makinesiyle deponun metal çatısını kesmeye çalışan 2 şüpheli, mahalleli tarafından suçüstü yakalandı.

DHA'nın haberine göre şüpheliler, vatandaşlar tarafından Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan D.A. ve M.S.’nin sorguları devam ediyor.



