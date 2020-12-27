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    Adana'da termik santral inşaatı çalışanı, deze düşerek hayatını kaybetti

    Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, termik santrali inşaatının iskelesinden denize düşen işçi Şuayip Eren, yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 27.12.2020 - 07:42
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    Adana'da termik santral inşaatı çalışanı, deze düşerek hayatını kaybetti

     

    Adana'nın Yumurtalık ilçesinde inşaatı devam eden termik santralde personel olduğu öğrenilen Şuayip Eren, iskelede dengesini kaybederek denize düştü.

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Çevredeki güvenlik ve sağlık personelince sudan çıkarılan işçiye ilk müdahale nöbetçi doktor tarafından yapıldı. Şirkete ait ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şuayip Eren, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Adana da termik santral inşaatı çalışanı, deze düşerek hayatını kaybetti #1

    Şuayip Eren’in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adana da termik santral inşaatı çalışanı, deze düşerek hayatını kaybetti #2

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