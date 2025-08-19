Adana'dan 691 Suriyeli daha ülkesine döndü

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte dünyanın birçok yerine iltica eden Suriyeliler, ülkelerine dönmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda, Türkiye'ye sığınan Suriyeliler de ülkelerine gönüllü dönüşlerine aralıksız devam ediyor.

691 SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'nde 691 Suriyeli bugün ülkesine dönmek için otobüslerle ayrıldı.

Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş sürecinin her adımı İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda ilgili tüm kuruluşlarla tam bir iş birliği içerisinde yürütülürken Suriyeliler, Türkiye'den ayrıldı.

Suriyelilerin mutluluğunun gözlerine yansıdığı görüldü.