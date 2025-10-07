Adınıza seyahat engeli olup olmadığını öğrenin! E-Devlet yurt dışı yasağı sorgulama

Son dönemlerde yurt dışı seyahatleri önemli bir ivme kazanmışken havalimanlarında sıkça karşılaşılan durumların başında yer alan “çıkış yasağı” uyarısı dikkat çekiyor.

Yüzlerce kamu hizmetine dakikalar içinde erişmenizi sağlayan e-Devlet uygulaması Türk vatandaşlarına haklarında herhangi bir seyahat engeli olup olmadığını öğrenmeleri için imkan sunuyor.

Birçok kişinin pasaport kontrollerinde “yurt dışına çıkışınız yasaktır” ifadesiyle karşılaşması büyük bir şaşkınlığa yol açabiliyor.

Tam da bu noktada e-Devlet üzerinden yapacağınız bu sorgulama bu gibi durumlarla karşılaşmanızın önüne geçecek. Vatandaşların adlarına kayıtlı yurt dışı çıkış yasağı olup olmadığını öğrenebileceği resmi bir sorgulama hizmetine kolayca erişmenizi sağlıyor.

Siz de yurt dışı seyahat planınızı yapmadan önce e-Devlet kapısı üzerinden herhangi bir seyahat engelinizin olup olmadığını saniyeler içinde sorgulayın, havalimanında beklenmedik bir sürprizle karşılaşma durumunu ortadan kaldırın.

E-DEVLET YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI SORGULAMA NEDİR?

Vatandaşların herhangi bir kamu kuruluşuna gitmeden pek çok konuda sorgulama yapmasına olanak sağlayan e-Devlet kapısı yurt dışı seyahatlerinde de adınıza çıkarılmış olan seyahat engeli olup olmadığını görmenize olanak sağlıyor.

Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleriyle entegreli olarak çalışan sistemle birlikte, yurt dışına çıkışlarınızı engelleyecek her türlü idari veya adli tedbiri tek ekranda görüntüleme imkanınız oluyor.

Söz konusu sistem üzerinden, adli bir kararla konulmuş çıkış yasağı örneğin dava, soruşturma ya da mahkeme kararı gibi bilgiler, vergi borcu, nafaka, icra vb. gibi mali durumlar nedeniyle konulmuş yasaklar, askerlik durumdan kaynaklanan çıkış kısıtlamaları, kamu görevinden doğan geçici yasaklar veya hakkınızda alınmış idari tedbir kararlarını görüntülemenizi sağlar.

Böylelikle vatandaşlar, havalimanına gitmeden önce adlarına herhangi bir kısıtlama olup olmadığını dakikalar içinde öğrenerek mağduriyet yaşanmasının önüne geçebilir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI NASIL SORGULANIR?

Yurt dışı çıkış yasağınızın olup olmadığını öğrenmeniz için yapmanız gereken işlem oldukça basit. E-Devlet mobil uygulaması ya da www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden aşağıdaki izleyerek birkaç dakika içinde herhangi bir seyahat engelinizin olup olmadığını öğrenebilirsiniz:

1. www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.

2. E-Devlet şifreniz, mobil imzanız veya e-imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yapın.

3. Arama kutusuna “Yurtdışı Çıkış Yasağı Sorgulama” yazın.

4. “Adalet Bakanlığı – Adli Tedbirler Sorgulama” veya “Emniyet Genel Müdürlüğü – Seyahat Kısıtlaması Sorgulama” hizmetini seçin.

5. Ardından çıkan ekranda başlangıç ve bitiş tarihi alanlarında tarih aralığı seçimi yaparak yurda giriş/çıkış kayıtlarınızı sorgulayabilirsiniz.

6. Açılan sayfada adınıza herhangi bir yurtdışı çıkış yasağı olup olmadığı görüntülenir.

Sistemde yasağınız varsa, ekranın alt kısmında şu bilgiler görünür:

• Kararı veren kurum (örneğin Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği)

• Karar tarihi ve numarası

• Yasağın nedeni (örneğin soruşturma, icra, borç, dava vb.)

• Yasağın geçerlilik durumu (aktif/pasif)

YURT DIŞI YASAĞI KİMLER İÇİN UYGULANABİLİR?

Türk vatandaşları için uygulanan yurt dışı yasağı, kanunlarla belirlenmiş olan belirli durumlar nedeniyle uygulanabilir. Bu durumlar ise üç ana kategoriye ayrılır:

1-Adli Nedenlerle Konulan Yasaklar

Mahkeme veya savcılık tarafından, devam eden soruşturma veya dava sürecinde bulunan kişiler hakkında yurt dışı seyahati engeli bulunabilir.

Örneğin, ceza davası sanığı olmak, soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmak ya da mahkeme izni olmadan ülkeden ayrılmanın sakıncalı olarak görüldüğü durumlarda yurt dışı yasağı ile karşılaşılabilir.

2- Mali Nedenlerden Konulan Yasaklar

Adli nedenlerin yanı sıra adınıza bulunan bazı ağır vergi borçları veya icra işlemleri de yurt dışı seyahati yapmanızın engellenmesine neden olabilir.

İlgili kurumlar özellikle vergi kaçakçılığı, kamu borçları, mahkemece hükmedilen nafaka borcu gibi nedenlerde dolayı çıkış yasağı talebinde bulunabilir.

3- Askerlik Durumu Nedeniyle Uygulanan Yasaklar

Askerlik hizmetinin tamamlanmamış olması da hakkınızda seyahat engeli çıkartılmasına neden olabilir. Yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olan vatandaşlara geçici olarak yurt dışı çıkış kısıtlaması getirilebilir.

E-Devlet sisteminde zaman zaman kullanıcıların farkında olmadığı ek yasak türleri de yer alabiliyor. Ek yasak türleri arasında yer alan durumlar:

• Terörle mücadele veya kamu güvenliği gerekçeli geçici yasaklar

• Hakkında yakalama kararı bulunan kişiler

• Kamu görevinden çıkarılan veya disiplin soruşturması süren bazı memurlar

• Yurt dışı borçlanma işlemleri eksik olan sigortalılar.

HAKKINIZDA ÇIKIŞ YASAĞI VARSA NE YAPMANIZ GEREKİR?

E-Devlet kapısı yoluyla saniyeler içinde yurt dışı çıkış yasağı sorgulaması yaptığınızda adınıza çıkış yasağı görünüyorsa bu noktada yapmanız gerekenleri aşağıda listeledik. İşte, adınıza yurt dışı çıkış yasağı varsa izlemeniz gereken önemli adımlar:

Eğer hakkınızda adli bir yasak görünüyorsa bunun için yapmanız gereken kararı veren mahkeme veya savcılığa başvurarak yasağın kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Dava süreci tamamlandığında, yasağın kaldırılması otomatik olarak sisteme işlenecektir.

Mali nedenli bir yasak durumu var ise, vergi dairesine veya icra müdürlüğüne giderek borcunuzu ödeyerek, borcunuzun ödendiğine dair belge almanız gerekir. Ödemenin yapılmasının ardından, yasağın kaldırılması için ilgili kurum EGM’ye bildirim yapması yeterlidir.

Askerlik nedeniyle uygulanan bir çıkış yasağı durumu varsa, askerlik şubesine giderek durumunuzu güncellemeniz gerekir. Tecil, bedelli ya da muafiyet belgeniz varsa bu belgenin sisteme yansıtılmasıyla birlikte çıkış yasağınız da kaldırılır.

YURT DIŞI YASAĞI HABER VERİLİYOR MU?

Birçok kişinin beklenmedik bir şekilde havalimanında öğrendiği çıkış yasağının önceden bildirilmemesinin nedeni, bazı çıkış yasaklarının resen (otomatik) olarak sistem üzerinden uygulanması olduğu belirtiliyor.

Bu durumu örneklendirecek olursak, bir mahkeme kararı elektronik ortamda işlendiğinde vatandaşa ayrıca tebligat gönderilmeden de sistem aktif hale geliyor.

Bu nedenle yurt dışı seyahati planı öncesinde e-Devlet üzerinden kontrol edeceğiniz çıkış yasağı herhangi bir mağduriyet yaşamamanızın en güvenli yollarından biridir.