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Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 23.37'de derinliği 7 kilometre olan bir deprem meydana geldi.