Adıyaman'da 6 Şubat'ta okullar tatil edildi

İHA

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan iller arasında bulunan Adıyaman’da, valilik tarafından 6 Şubat tarihinde okullar tatil edildi.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2024 Salı günü bir gün eğitime ara verilmiştir. Ayrıca anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimize de her türlü kolaylık sağlanacaktır.