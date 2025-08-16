Abone ol: Google News

Adıyaman'da belediye yapmadı: Bedensel engelli muhtar sürüklenerek yaptı

Gölbaşı ilçesinde bedensel engelli olan mahalle muhtarı Bünyamin Dağlılar, CHP'li belediyeye yapılması için müracaatta bulunduğu halde bir türlü yapılmayan kasisti, asfalt yolda sürüklenerek yaptı.

Yayınlama Tarihi: 16.08.2025 17:39

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde sıklıkla trafik kazaları yaşanıyordu. 

Bu kazalardan dolayı Fatih Mahallesi'nin bedensel engelli olan Muhtarı Bünyamin Dağlılar, düzenlenen toplantılarda, kazaların yaşandığı caddeye kasis yapılmasını talep etti.

BELEDİYEYE MÜRACAATI SONUÇ BULMADI 

Belediyeye müracaatlarda bulunmasına rağmen herhangi bir çözüm bulamayan Muhtar Bünyamin Dağlılar, yardımsever bir iş adamının desteğiyle hazır asfalt siparişi verdi.

SÜRÜKLENEREK YOLA KASİS YAPTI 

Gelen hazır asfaltı alan Bünyamin Dağlılar, koltuk değnekleri ile kazaların yaşandığı noktaya gelerek burada elinde mala ile yola kasis yaptı.

TEK AMACI KAZALARIN ÖNÜNE GEÇEBİLMEK

Yerde kendini sürükleyerek asfalt döküp kasis yapan muhtar, tek amacının kazaların önüne geçmek olduğunu dile getirdi.

