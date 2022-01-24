Adıyaman’da hastayı sırtında taşıyan 112 çalışanı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle 87 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıyan 112 Acil Sağlık çalışanının videosunu paylaştı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köyde yaşayan 87 yaşındaki kadın, evinde rahatsızlandı.

Durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi.

KAR YAĞIŞI ENGELLEDİ

Kısa süre sonra sağlık ekipleri, bölgeye intikal etse de yaşlı kadının bulunduğu eve yaklaşamadı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansın ulaşamadığı hastayı, 112 Sağlık ekibinden bir personel sırtında taşıdı.

Hastayı sırtında taşıyan 112 çalışanı VİDEO

“BAKAN KOCA: SAYGIYI DAHA FAZLA HAK EDEN BİR DAVRANIŞ VAR MI?”

Bu anları da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımına “Ambulans, 87 yaşındaki Fatma Hanım'ın yaşadığı sokağa geldiğinde ilerleyemedi. Evdeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırma kararı alındı. Hasta karda sedye ile taşınamayınca bir arkadaşımız Fatma Hanım'ı sırtına alarak ambulansa taşıdı. Saygıyı daha fazla hak eden bir davranış var mı?” notunu düştü.