Adıyaman'da 'kaza kırıma uğrayan uçak' tatbikatı

Adıyaman Havalimanı’nda düzenlenen geniş katılımlı acil durum tatbikatında, senaryo gereği pist yakınlarına düşen yolcu uçağına ekipler anında müdahale etti. Gerçeği aratmayan tatbikatta yangın söndürme ve kurtarma çalışmaları nefes kesti.

82 KİŞİLİK UÇAKTA KAZA SENARYOSU

Her iki yılda bir yapılan tatbikat kapsamında, 77 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğu bir yolcu uçağının, Adıyaman Havalimanı’na iniş sırasında pist yakınlarına düştüğü senaryosu canlandırıldı.

Kule görevlileri, uçağın kaza kırıma uğradığını fark ederek telsizden acil koduyla itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekiplerini olay yerine yönlendirdi.

DEV UÇAK MAKETİ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Tatbikat için hazırlanan gerçek boyutlu uçak maketi, kısa sürede alev topuna dönüştü. Bölgeye hızla ulaşan ekipler, uçak motorları ve kanatlarında çıkan yangına köpüklü suyla müdahale etti.

EKİPLERDEN KOORDİNELİ MÜDAHALE

Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ve kurtarma ekipleri, uçakta bulunan yolcu ve mürettebatı tek tek tahliye ederek güvenli bölgeye taşıdı.

AFAD, UMKE ve Acil Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Gerçeğini aratmayan tatbikat, disiplinli ve koordineli müdahale süreciyle tamamlandı. Yetkililer, tatbikatın amacının olası uçak kazalarına karşı kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek ve ekiplerin hazır bulunuşluğunu artırmak olduğunu belirtti.