Adnan Oktar'ın, cezaevinden yeni fotoğrafı paylaşıldı

Silahlı suç örgütü liderliği başta olmak üzere çeşitli suçlardan hüküm giyen Adnan Oktar hakkında yeni gelişmeler kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar ve beraberindeki sanıklar hakkında verilen mahkûmiyet kararlarını inceleyerek, Oktar’a verilen ağır hapis cezasını onamıştı.

2018 yılından bu yana cezaevinde bulunan Oktar'ın cezaevi sürecindeki son hali, sosyal medyada ve kamuoyunda yeniden tartışma konusu oldu.

"CEZAEVİNDE GENÇLEŞTİĞİ, HERKESİN DİKKATİNDEN KAÇMAMAKTADIR"

Son hali paylaşılan Oktar'ın ayrıca avukatı aracılığıyla açıklama da yapıldı.

Oktar'ın dış görünüşüne ve sağlığına dair bilgiler verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"1. Müvekkil için zaman adeta geriye işlemektedir. Cezaevinde gençleştiği, herkesin dikkatinden kaçmamaktadır.



2. Şeker, tansiyon gibi yaşlılık hastalıklarının hiçbiri yok. Sağlığı yerinde, sapasağlam.



3. 100 kilo, “pehlivan yapısı”nda. Güçlü, dinç ve atletik.



4. Diz, omuz, bel, omurga ağrısı sıfır. Tam hareket kabiliyeti var.



5. Kan tahlilleri 20’li yaşlardaki biri kadar sağlıklı. Organ fonksiyonları ideal.



6. Kalp damarlarında en ufak bir tıkanıklık yok. Damarları tamamen açık.



7. Kemik yaşı 30’larında biri kadar genç. Kalsiyum değeri mükemmel.



8. Saçları eskisinden daha gür, dökülme durmuş. Gürlük ve parlaklık dikkat çekici.



9. Cezaevi şartlarına rağmen sakalları bile parlak, gür ve bakımlı.



10. Gözleri keskin; gözlük kullanmadan hem en yakını hem uzağı net görüyor.



11. Gözlerinin gençliği ve derinliği 20’lik bir delikanlı gibi. Bakanı etkileyen bir bakışa sahip.



12. Dişleri ilk gençliğindeki gibi: Sağlıklı, beyaz, tertemiz.



13. Burnu hâlâ düzgün, hokka gibi. Kulakları şekil değiştirmemiş, işitmesi keskin.



14. Cildi gergin, taze, pırıl pırıl. Herkesin “Bu nasıl olur?” dediği bir ışıltı.



15. Elmacık kemikleri düzgün, cildi masumiyetle ışıldıyor. Alnında bir kırışık bile yok.



16. Boynu 20’li yaşlarındaki birinin gibi gergin. En ufak bir sarkma yok.



17. Elleri çocuk eli gibi: bembeyaz, yumuşacık, canlı. Bunu gören hayran kalıyor.



18. Omuzları geniş, sırtı dik. Yaşla gelen çöküş onda yok. Dimdik duruyor.



19. Pazuları o kadar güçlü ki, birkaç kişinin kaldıramadığı eşyaları tek başına taşıyor.



20. 7 yıl cezaevinde daha da güçlenmiş. Standart ceketler omuzlarına olmuyor.



21. Merdivenleri ikişer ikişer çıkıyor. Her gün spor yapıyor. Hızlı, seri ve zinde.



22. Sesi güçlü, net ve etkileyici. Ruh halini yansıtan genç bir ses tonu var.



23. Saatlerce doğaçlama konuşabiliyor. Hikmetli, akıcı, hazırcevap ve esprili.



24. Hafızası kusursuz. Yaşıtlarının unuttuğu şeyleri o ilk günkü netliğiyle hatırlıyor."