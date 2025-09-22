AFAD, Rize'de yağışlar sonucu mahsur kalanlara gıda yardımı ulaştırdı

Doğu Karadeniz'de etkili olan yağışlar hayatı felç etti...

Özellikle Rize ve Artvin'de yollar kapandı, yerleşim alanlarını su bastı, heyelanlar meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD yapılan açıklamada, yağışlardan etkilenenlere gıda yardımı da yapıldığı belirtildi.

AFAD YARDIM ULAŞTIRDI

Mahsur kalanlara yapılan yardımlar çerçevesinde 385 ekmek, 200 kilogram un, 450 adet çocuk bezi, jeneratör için 20 litre yakıt, 40 koli su ve 5 kilogram yaş maya ulaştırıldığı açıklandı.

"ÇALIŞMALAR YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Rize ilimizde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle ulaşıma kapanan ve ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda ulaşıma yeniden açılması tamamlanmak üzere olan Çamlıhemşin-Ayder yolunda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

"LOJİSTİK DESTEK ÇALIŞMALARI DA HIZLA SÜRDÜRÜLÜYOR"