Afrika sıcakları geliyor… Tarih verildi: 40 dereceyi bulacak

Meteoroloji uzmanlarından yeni sıcak hava uyarısı geldi.

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde Türkiye’yi etkisi altına alacağı açıklandı.

Tahminlere göre bazı bölgelerde termometreler 40 dereceyi bulacak.

ADANA 40 DERECEYİ BULACAK

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımda Afrika sıcaklarının ülkemize giriş yapacağını duyurdu.

Adana'da sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkabileceğini belirten Hava Forum, paylaşımında şu sözleri kullandı:

“Afrika giriş yapıyor. Yeni haftada İmamoğlu, Adana 40 dereceye dayanacak. Yaz mevsiminin direndiği yerler var... Ege ve Akdeniz son tatil için değerlendirilebilir…”